LGS 2. nakil sonuçları için geri sayım! LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanmıştı. LGS 2. nakil tercih başvuruları ise 4 Ağustos'ta sona erecek. İşte 2023 LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih...
LGS 2. nakil sonuçları tarihi, lise 1. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmasının ardından gündeme geldi. LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanırken gözler LGS 2. ve 3. tercih nakil sonuçlarına çevrildi. LGS yerleştirme sonuçlarının ardından açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas 2. nakil tercihleri 31 Temmuz'da başladı ve 4 Ağustos Cuma gününe kadar devam ediyor. İşte MEB LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihine ilişkin merak edilenler...
LGS 1. NAKİL DÖNEMİ BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ
LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı.
LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.
LGS EK TERCİH TARİHLERİ
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31-04 Ağustos 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023
LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN DURUMU
Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.