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        Haberler Gündem LGS 2. NAKİL SONUÇLARI | MEB 2023 LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS 2. nakil sonuçları için geri sayım! LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanmıştı. LGS 2. nakil tercih başvuruları ise 4 Ağustos'ta sona erecek. İşte 2023 LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:42
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        LGS 2. nakil sonuçları tarihi, lise 1. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmasının ardından gündeme geldi. LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanırken gözler LGS 2. ve 3. tercih nakil sonuçlarına çevrildi. LGS yerleştirme sonuçlarının ardından açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas 2. nakil tercihleri 31 Temmuz'da başladı ve 4 Ağustos Cuma gününe kadar devam ediyor. İşte MEB LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihine ilişkin merak edilenler...

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        LGS 1. NAKİL DÖNEMİ BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

        LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı.

        LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.

        LGS NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS EK TERCİH TARİHLERİ

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31-04 Ağustos 2023

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

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        LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

        Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

        LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

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        HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

        Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

        Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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