Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2024 LGS ikinci nakil tercih başvuru sonuçları

        LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS ikinci nakil tercih başvuru sonuçları

        LGS 1.nakil sonuçları MEB tarafından duyuruldu. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS ikinci nakil tercih başvuru sonuçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 16:43 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        LGS 2. Nakil sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. İkinci nakil tercih başvuru sonuçları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar Ağustos ayında ilan edilecek. İşte detaylar…

        2

        LGS 2.NAKİL SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK

        İkinci nakil tercih başvuru sonuçları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

        LGS NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

        Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

        3

        Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

        Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alevler sıçradı! İki fabrika yanıyor
        Alevler sıçradı! İki fabrika yanıyor
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        Çocuk her yerde çocuk
        Çocuk her yerde çocuk
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?