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        LGS ne zaman? LGS başvuru ve sınav tarihi belli mi?

        Liselere Geçiş Sistemi LGS 2025'e girecek ortaokul son sınıf öğrencileri sınav takvimine odaklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak. Peki LGS ne zaman? LGS başvuru ve sınav tarihi belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:49
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        Milli Eğitim Bakanlığı 2025 LGS başvuru tarihine yönelik bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz sene 2 Haziran 2024'te uygulanan Merkezi Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Peki LGS 2025 ne zaman?

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        LGS NE ZAMAN?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak.

        LGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2025 LGS başvuru tarihine yönelik bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz sene 2 Haziran 2024'te uygulanan Merkezi Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde LGS başvurularının mart ayında başlaması bekleniyor.

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        LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır. Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

        Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

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