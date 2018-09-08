LGS 4. nakil sonuçları açıklandı mı? 3 Eylül'de başlayan, 6 Eylül'de sona eren ve liselere yerleştirmede son aşama olan LGS 4. nakil başvurularını yapan öğrenciler sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. MEB'in yayımladığı takvime göre, 2018 LGS 4. nakil sonuçları bugün erişime açılacak. Peki, LGS 4. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 4. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 2018 MEB LGS 4. nakil sonuçları ve tüm detaylar...

LGS 4. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştirildiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için 4 aşamada nakil başvuruları alındı. Yerleştirmenin son başvurusu 6 Eylül'de tamamlandı. Öğrenciler heyecanla sonuçları bekliyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Bir önceki sonuçlara bakacak olursak, LGS 4. nakil sonuçlarının 10.00 civarı açıklanması bekleniyor.

NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Nakil işlemleri sırasıyla;

Nakil işlemlerinin ilk basamağı boş kontenjanların kontrolüdür. Nakil başvurusu okullardaki boş kontenjanlara göre yapılmaktadır ki MEB'in LGS 2018 için yayımladığı boş kontenjan listelerine hemen yukarıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Söz konusu bağlantıda bulunan tercih listelerinden önce okul tipini seçmeniz gerekiyor.

Okul tipini seçtikten sonra alt kısımdan il ve ilçe seçtiğinizde o konumda bulunan seçtiğiniz okul türündeki okulların boş kontenjan durumunu ve taban puanlarını görebilirsiniz.

Ayrıca Yabancı Dil, Pansiyon Durumu ve Öğretim Şekli gibi bilgileri de alabilirsiniz. Konum listesinde il seçtikten sonra ilçe için tümü seçeneğini işaretlerseniz o ildeki bütün okulların boş kontenjan ve taban puan bilgilerine erişirsiniz.

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