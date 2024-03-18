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        Haberler Gündem LGS başvuru e-Okul ekranı: MEB başvuru kılavuzu ile 2024 Liselere Geçiş Sistemi LGS başvurusu nasıl, nereden yapılır, ne zaman bitecek?

        LGS başvuru kılavuzu ile 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları nasıl yapılır?

        LGS başvuru işlemleri 18 Mart 2024 tarihi itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıflara yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda LGS başvuru kılavuzu yayımlandı. Hayallerindeki liseyi kazanmak için sınavda ter dökecek olan öğrenciler "LGS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, LGS başvuru e-Okul ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 19:16 Güncelleme: 18.03.2024 - 19:16
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        Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 2 Haziran Pazar günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezî Sınav'ın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler için LGS başvuru işlemi detaylarını haberimizde derledik. Peki, 2024 LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte, LGS başvuru yapma ekranına ilişkin bilgiler...

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        LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTECEK?

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.

        LGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

        Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

        2024 LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS BAŞVURU ONAYI NASIL YAPILACAK?

        Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

        Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

        Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.

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        2024 LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak.

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        Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

        Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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