2025 LGS başvuruları için beklenen gün geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvurular, 2 Nisan Çarşamba günü başladı ve 16 Nisan’da sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, başvuru işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. MEB kılavuzunda başvuru şartları, istenen belgeler ve başvuru sürecine ilişkin detaylara da yer verildi. 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınav, 15 Haziran'da gerçekleştirilecek. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler, hangi belgeler gerekli? İşte, 2025 LGS başvuru kılavuzu ve e-Okul başvuru ekranı…