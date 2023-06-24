LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. MEB, 26 Haziran tarihinde açıklanması beklenen sınav sonuçlarını üç gün erkenden duyurdu. Sınavın ardından "LGS birincisi kim oldu, kaç kişi sınavdan tam puan aldı?" konusu da merak edilenler arasında yerini aldı. Bakanlık, sınava ilişkin bilgileri paylaşırken sınavdan 500 tam puan alan öğrenci sayısını da duyurdu. Peki, 2023 LGS birincisi kim oldu, ismi açıklandı mı? İşte 2023 LGS birincisi hakkında öne çıkan bilgiler