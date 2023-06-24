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LGS birincisi kim oldu, ismi açıklandı mı?

Merakla beklenen 2023 LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın ardından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin bilgi notu paylaştı. MEB'in paylaştığı bilgi notunda, "2023 LGS birincisi kim oldu?" sorusu da yanıt buldu. Peki, LGS'de kaç kişi tam puan yaptı, sınav birincisi hangi şehirden çıktı? Detaylar haberimizde

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  • LGS birincisi kim oldu, ismi açıklandı mı? MEB 2023 LGS sınavında toplam kaç kişi full çekti, birinci hangi ilden çıktı?

    LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. MEB, 26 Haziran tarihinde açıklanması beklenen sınav sonuçlarını üç gün erkenden duyurdu. Sınavın ardından "LGS birincisi kim oldu, kaç kişi sınavdan tam puan aldı?" konusu da merak edilenler arasında yerini aldı. Bakanlık, sınava ilişkin bilgileri paylaşırken sınavdan 500 tam puan alan öğrenci sayısını da duyurdu. Peki, 2023 LGS birincisi kim oldu, ismi açıklandı mı? İşte 2023 LGS birincisi hakkında öne çıkan bilgiler
  • LGS birincisi kim oldu, ismi açıklandı mı? MEB 2023 LGS sınavında toplam kaç kişi full çekti, birinci hangi ilden çıktı?

    2023 LGS'DE KAÇ KİŞİ 500 TAM PUAN ALDI?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
  • LGS birincisi kim oldu, ismi açıklandı mı? MEB 2023 LGS sınavında toplam kaç kişi full çekti, birinci hangi ilden çıktı?

    LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Bakanlık, 500 tam puan alan öğrenci sayısını açıklarken LGS birincisi olan öğrencilerin adını duyurmadı.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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