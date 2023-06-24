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LGS merkezi sınavı testlerindeki net ortalaması, geçen yıla göre arttı

MEB, 4 Haziran'da yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav özet raporunda, testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre arttığından tercihler yapılırken tercih robotunun kullanılması ve yüzdelik dilimlere dikkat edilmesi önerildi

LGS merkezi sınavı testlerindeki net ortalaması, geçen yıla göre arttı
AA

Merkezi sınav uygulaması, 4 Haziran'da Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildi. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da özel önlemler alınarak buradaki öğrencilerin istediği il ve ilçelerde sınava girebilmelerine imkan sağlandı.

Merkezi sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak merkezi sınavda, 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanımlara göre sorular yer aldı.

Bakanlıkça hazırlanan özet rapora göre, sınavın uygulanması sürecinde 947 sınav merkezindeki 83 bin 247 salon kullanıldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda yaklaşık 380 bin öğretmen görev yaptı. Başvuran toplam 1 milyon 246 bin 465 öğrencinin 1 milyon 30 bin 195'i sınava katıldı, sınava katılım oranı geçen yıla yakın seyrederek yüzde 82,65 oldu.

Sınava katılan 562 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi. Öğrencilerin sınavda daha yüksek netler elde etmesi nedeniyle üst dilimlerde yığılma beklendiğinden tercihlerin sağlıklı yapılabilmesi için Bakanlıkça tercih robotu hazırlandı. Tercihler yapılırken tercih robotu kullanılarak yüzdelik dilimlere dikkat edilmesi önerildi.

SINAV PERFORMANSI

Öğrencilerin sınav performanslarını değerlendirmek için her bir alt testteki doğru cevap sayılarının dağılımı ve dağılıma ait istatistikler kullanıldı.

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında en yüksek ortalama 9,99 ile Türkçe alt testinde yakalandı. Fen bilimleri alt testine ait ortalama 9,01 ve matematik alt testine ait ortalama ise 5,95 olarak hesaplandı.

Soru sayısı 10 olan alt testler arasında ise ortalama doğru cevap sayısının en yüksek olduğu alt test 6,29 net ile din kültürü ve ahlak bilgisi oldu.

Bunu sırasıyla TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük (6,06) ve yabancı dil (4,91) alt testleri takip etti.

400-500 PUAN ARALIĞINDAKİ ÖĞRENCİ ORANLARI GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Bu yılki sınavda, matematik ve Türkçe alt testlerindeki doğru cevap ortalamaları geçen yıla göre daha yüksek oldu. Bu fark 400-500 puan aralığındaki öğrenci oranlarının geçen yıla göre artmasına neden oldu.

Merkezi sınavda kullanılan soruların nitelikleri madde güçlük indeksi ve ayırt edicilik indeksi dikkate alınarak incelendi. Elde edilen sonuçlar, ortalama güçlüğün 0,30 ile 0,63 arasında; ortalama ayırt ediciliğin ise 0,49 ile 0,75 arasında değiştiğini gösterdi. Hesaplanan iç tutarlılık anlamında güvenirlik katsayıları da 0,77 ile 0,92 arasında değerler aldı.

KIZ ÖĞRENCİLER, ERKEK ÖĞRENCİLERDEN DAHA YÜKSEK PERFORMANS GÖSTERDİ

Önceki yıllarda gerçekleştirilen LGS merkezi sınavları ve uluslararası değerlendirme çalışmalarının bulgularına benzer şekilde, kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek performans gösterdiği görüldü.

20 soruya sahip alt testler içinde kız ve erkek öğrenciler arasındaki en büyük farkın görüldüğü alt test Türkçe oldu. Bu testte kız öğrencilerin ortalaması 10,72 iken erkek öğrencilerin ortalaması 9,26 oldu. 10 soruya sahip alt testlerde ise en büyük farkın görüldüğü alt testin din kültürü ve ahlak bilgisi olduğu dikkati çekti. Bu testte kız öğrencilerin ortalaması 6,66 iken erkek öğrencilerin ortalaması ise 5,91 oldu.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 2018 yılından itibaren uygulanıyor. LGS aracılığıyla öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına geçişi sınavlı ve sınavsız olmak üzere iki tür yerleştirme aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Merkezi sınav, sınavla öğrenci alan okullara geçişte kullanılıyor ve öğrencilerin 6 ayrı alandaki akademik başarısını ölçmek amacıyla uygulanıyor.

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