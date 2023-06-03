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LGS merkezi sınavı yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek

LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
AA

Merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak. Deprem bölgesindeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu yılki sınavda, 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.

LGS merkezi sınavı, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirilecek. İki oturumda toplam 465 bin 274 sınav görevlisi yer alacak.

Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak gerçekleştirildi.

LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği sırada hazır olacak.

ÖĞRENCİLER DİKKAT!

Öğrencilerin, sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az 2 kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekiyor.

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Saat 09.30'da başlayacak sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

CEVAP ANAHTARI, SINAV SONRASINDA YAYIMLANACAK

Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sınavın ardından yarın öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

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