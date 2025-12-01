LGS örnek soru kitapçıkları yayımlandı! MEB sözel ve sayısal 2026 LGS örnek soruları ve çözüm videoları PDF indir ekranı
LGS örnek soruları ve çözüm videoları yayımlandı. 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılım sağlayacak öğrencileri desteklemek amacıyla hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. MEBİ platformu üzerinden yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Peki, LGS örnek soruları ve çözüm videoları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, MEB LGS örnek soruları ve çözüm videoları PDF indir ekranı...
LGS örnek soruları ve çözüm videoları 2026 yılında lise sınavına girecek adaylar tarafından bekleniyordu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, Mill Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. Sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanmış olup öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlandı. İşte, MEB sayısal ve sözel LGS örnek soruları ve çözümleri PDF indir ekranı...
LGS 1. ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI VE ÇÖZÜM VİDEOLARI YAYIMLANDI
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik birinci örnek soru kitapçıkları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.
14 Haziran 2026 tarihinde yapılacak lise sınavına hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, MEBİ platformu üzerinden erişime açıldı.
Böylece örnek sorular, ilk kez bireysel öğrenme platformu MEBİ'de erişime açılarak tek bir dijital merkezden öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuş oldu.
2026 LGS ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜM VİDEOLARI NASIL VE NEREDE GÖRÜNTÜLENİR?
Öğrenciler, güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşarak sınav hazırlıklarını tek platform üzerinden planlayabilecek.
Çevrim içi görüntülenebilen ve PDF formatında indirilebilen örnek sorular, öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkân sağlayacak.
LGS ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOPLAM 45 SORU YER ALIYOR
Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden onar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
Sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı. Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı.
Hazırlanan soruların ilk kez MEBİ üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda içeriklere ulaşmasına imkân verecek.
MEBİ’YE NEREDEN GİRİŞ YAPILIR?
MEBİ'ye mebi.eba.gov.tr adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.