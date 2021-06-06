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LGS kaçta bitiyor? LGS kaç saat sürecek? İşte LGS sınavı başlayacağı ve biteceği saat

LGS saat kaçta bitiyor, kaç saat sürecek? Sorusu merak ediliyor. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran 2021 bugün saat 09:30 itibarıyla başladı. Öğrenciler ve veliler oturumların kaç dakika olduğunu ve kaçta biteceğini araştırıyor. İşte LGS sınavı bitiş saati...

LGS kaçta bitiyor? LGS kaç saat sürecek? İşte LGS sınavı başlayacağı ve biteceği saat

LGS sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? Soruları günün en çok araştırılanlar arasında 6 Haziran 2021 tarihinde Liseye Geçiş Sınavı (LGS) düzenlenecek. İşte LGS sınavına dair detaylar...

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumuyla saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da başlayacak..

Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınava girilecek bina, sıra numarası gibi bilgiler e-Okul sisteminden öğrenilebilecek.

Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okullarda hazır bulunması gerekecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınav giriş belgesi sıranın üzerinde öğrencileri bekliyor olacak.

LGS KAÇTA BİTECEK, KAÇ SAAT SÜRECEK?

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. Bu sınav 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma geçilecek.İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Bu sınav ise 12.50'de sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika sure belirledi. Sınav başladıktan sonra 15 dakikada öğrenci sınıfa girebilir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrenci sınava giremeyecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2021 SORGULAMA EKRANI

2021 LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs'ta e-okul sistemi üzerinden yayınlandı. Belgeler sınav gününe kadar görüntülenebilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

E-OKUL VBS EKRANI

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