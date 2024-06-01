2 Haziran günü milyonlarca öğrenci hayalindeki liseyi kazanmak için LGS'ye girecek. Öğrencilerin sınava girebilmesi için içinde sınav bilgileri olan giriş kağıdını alması zorunlu olarak tutuluyor. Sınav giriş belgesi almak için sistem 24 Mayıs'ta açıldı; sınava son dakikalar bile giriş kağıdı alınabilir. Peki, 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, LGS sınav giriş blgesi sorgulama...