Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasıyla Haziran ayında düzenleneceği belirtilen Liselere Geçiş Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler tarafından sınava kısa bir süre kala LGS giriş belgesi sorgulamaları hız kazandı. Peki, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...