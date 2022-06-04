LGS sınavında kalem ve silgi veriliyor mu sorusu, sınav öncesinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. LGS kapsamında merkezi sınav, 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak. Veliler ve öğrencileri, sınav öncesinde LGS'de yasaklı olan ve olmayan eşyalar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, LGS'de kalem ve silgi verilecek mi? LGS sınavına girerken akbil, bozuk para ve su yasak mı, serbest mi? İşte, tüm bu soruların cevapları...