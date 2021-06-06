LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün ki LGS sınavına giren öğrenciler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Merak edenler için "2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını ve MEB LGS sınav sonuç sayfasını haberimizde derledik. İşte detaylar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçlarının yayın tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda yayınlandı.

LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarının birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. LGS sonuçları ise 30 Haziran tarihinde yayınlanacak.

LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak.