LGS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? MEB e-okul LGS tercih robotu ve yerleştirme kılavuzu
LGS tercihleri için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre LGS tercih süreci bugün başladı. Adaylar, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecek. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecek. Öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla LGS tercih robotu hazırlandı. Peki, 2025 LGS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte, MEB e-okul LGS tercih ekranı...
2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Kılavuza göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, bugün başladı ve 24 Temmuz’da sona erecek. 8’inci sınıfı bitiren öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Tercih işlemi e-okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimler LGS tercih robotu üzerinden öğrenilebilecek. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? e-okul ile 2025 LGS tercih ekranı!
2025 LGS TERCİHLERİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI
Millî Eğitim Bakanlığınca, "2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı.
Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14 Temmuz 2025 tarihinde başladı ve 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.00'de sona erecek.
ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış ya da açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olmak,
Sınavla öğrenci alan okullar için merkezî sınav puanına sahip olmak,
Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak.
LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?
8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.
Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacak.
Merkezî sınava giren ve merkezî sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacaK.
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak. Tercihte bulunmuş olanların ise tercihleri geçersiz sayılacak.
LGS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Öğrenciler; merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecek. Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecek.
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.
Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (anadolu lisesi, meslekî ve teknik anadolu lisesi, anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınav ile öğrenci alan okullar için açılacak merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.
Merkezî sınava katılmayan öğrencilere merkezî sınavla öğrenci alan okullar tercih ekranı açılmayacak.
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları belirtir.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları belirtir.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
KONTENJAN TABLOLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI
LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.
e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.
Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.
TERCİH ROBOTU KULLANIMA AÇILDI
Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.
Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 8 Ağustos 2025 ve 14 Ağustos 2025 tarihlerinde ilan edilecek.