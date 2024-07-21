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        Haberler Bilgi Gündem LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

        LGS tercih sonuçları bekleniyor! İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

        LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, hayal ettikleri okullara yerleşebilmek için tercihlerini yaptılar. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için tercih süreci 17 Temmuz itibarıyla sona erdi. Bu kapsamda, gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte 2024 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve yerleştirme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 20:19 Güncelleme: 21.07.2024 - 20:19
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        "LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusu gündemde. Liseye geçiş yapacak binlerce 8. sınıf öğrencisi için tercih dönemi sona erdi. LGS tercihlerini tamamlayan öğrenciler ve velileri, sonuçların ilan edileceği günü merakla bekliyor. Bu kritik dönemde öğrencilerin merak ettiği, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih oluyor. İşte LGS tercih ve yerleştirme takvimi ile ilgili detaylar...

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        LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Böylelikle LGS tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu.

        Takvime göre, LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

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        LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

        28 Haziran- 16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
        Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması,

        28 Haziran-17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması,

        22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
        İlan Edilmesi,

        22-26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
        Alınması,

        29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

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        29 Temmuz-2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
        Alınması,

        05 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı,

        06-14 Ağustos 2024: Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
        Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması,

        16 Ağustos 2024: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
        Yerleştirmelerinin Tamamlanması,

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        19-23 Ağustos 2024: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması,

        26 Ağustos 2024: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
        Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi,

        09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı.

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