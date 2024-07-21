"LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusu gündemde. Liseye geçiş yapacak binlerce 8. sınıf öğrencisi için tercih dönemi sona erdi. LGS tercihlerini tamamlayan öğrenciler ve velileri, sonuçların ilan edileceği günü merakla bekliyor. Bu kritik dönemde öğrencilerin merak ettiği, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih oluyor. İşte LGS tercih ve yerleştirme takvimi ile ilgili detaylar...