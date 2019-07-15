LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? sorusu MEB'in yayımladığı 2019 LGS tercih kılavuzunda yer alan takvim ile birlikte cevap buldu. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler istedikleri okulların olmaması durumunda nakil işlemlerini gerçekleştirecek. İşte MEB'in yayımladığı 2019 LGS takvimi...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre 1 - 12 Temmuz'da alınan LGS tercihleri 22 Temmuz 2019'da açıklanacak. 22 Temmuz'da ayrıca boş kontenjanlar da ilan edilecek. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecek.

LGS NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurular alınacak. 5 Ağustos'ta 1. nakil sonuçları ilan edilecek. 5 - 8 Ağustos'ta 2. nakil tercih başvuruları alınacak. 10 Ağustos'ta da 2. nakil sonuçları açıklanacak.

MEB 2019 LGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir.

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.