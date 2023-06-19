Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü düzenlendi. LGS sınavı, 15 bin 532 okulda ve 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi. İki oturumda uygulanan sınavda 465 bin 274 sınav görevlisi yer aldı. Sınav sonrasında , "2023 LGS'ye kaç kişi katılacak, toplam kaç öğrenci girecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. MEB tarafından konuyla ilgili bilgilendirme yapılırken LGS'ye girecek öğrenci sayısı ile ilgili de açıklama yapıldı.