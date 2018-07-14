Liaoning Hongyun - Dalian Yiteng maçı rakamları

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Liaoning Hongyun, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Dalian Yiteng takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. Liaoning Hongyun 14 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Dalian Yiteng 18 puanda ve 9. sırada. Liaoning Hongyun, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dalian Yiteng, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 225. İddaa'da Liaoning Hongyun kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Dalian Yiteng kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Liaoning Hongyun son hafta oynanan Dalian Yiteng maçında 3-0 kazandı.

Dalian Yiteng ise Liaoning Hongyun karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Liaoning Hongyun, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Dalian Yiteng, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Dalian Yiteng, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.