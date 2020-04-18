Libya hükümet güçleri Havatim askeri kampına girerek 12 Hafter milisini tutukladı

AA

UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, “Terhune operasyonu kapsamında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı birliklerin lideri Halife Hafter milislerinin elindeki ‘Havatim’ askeri kampına girerek 12 Hafter milisini tutukladıklarını” duyurdu.

Operasyon kapsamında 5 ağır silah monte edilmiş aracı da ele geçirdiklerini belirten Kununu, Hafter milislerinin başkent Trablus’un sivil yaşam alanlarına düzenledikleri roketli saldırılara tepki olarak bu sabah Terhune operasyonunu başlattıklarını hatırlattı.

Libya'da sosyal medya ve yerel basında, tutuklanan Hafter milisleri ile ilgili görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan yerel kaynaklar da 5 Mart'ta boşaltılan başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na Hafter milisleri tarafından roket saldırısı yapıldığını belirtti.

Hükümet güçlerinin, Hafter milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından, Terhune, Hafter milislerinin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.