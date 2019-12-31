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Lider Şahin, eylül ayında yayınladığı Mesela adlı şarkısının akustik versiyonuna, restorasyonu yeni tamamlanan Kapıağası Yakup Ağa Hamamı’nda klip çekti.

Unutulmaya yüz tutmuş bu çok değerli tarihi eseri tekrar gün yüzüne çıkarma ve insanlarda farkındalık yaratma amacıyla özel bir çalışmaya imza atan Lider Şahin, kendisi de mimarlık mezunu olarak duygularını dile getirdi.

Şahin, konuyla ilgili şunları söyledi:

Benim hayatıma büyük etkileri olan bir mimarın eserinde müziğimizi deneyimlemek büyük bir şans. Ayrıca onlarca yıldır atıl durumda kalmış, yıkılmanın eşiğinden dönmüş bu tarihi hazinenin canlanmasına tanık olmaktan da oldukça mutluyum. Unutulmaya yüz tutmuş tarihi yapılarımızda akustik performanslarımıza devam ederek farkındalık yaratmak istiyoruz.

Projenin yapımcılığını Fikret Emirhan Şahin, stil danışmanlığını ise Lider Şahin'in diğer kardeşi Meryem İrem Şahin üstlendi. Klibin yönetmen koltuğunda Mert Edis otururken, çekimler bir günde tamamlandı.

Şarkının kayıtlarında Volkan Öktem, Uğur Varol, Okan Akı ve Deniz Beydili gibi değerli müzisyenler yer aldı.