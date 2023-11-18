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Uzmanlar, sık sık lifli gıdalar tüketilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Peki, lifin sağlık için neden bu kadar önemli olduğu yeterince biliniyor mu? Mayo Clinic'e göre; esas olarak meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve baklagillerde bulunan lif, kabızlığı önleme özelliğiyle bilinir ancak lif içeren gıdalar, sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olur; diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser türlerini azaltma gibi diğer sağlık yararları da sağlar.