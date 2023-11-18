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        Haberler Sağlık Bol bol tüketin! En çok lif içeren 20 besin!

        Lifli besinler nelerdir?

        Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve baklagillerde bulunan lif, kabızlığı önleme özelliğiyle bilinir ancak lif içeren gıdalar, sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olur, diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser türlerini azaltma gibi diğer sağlık yararları da sağlar. işte bol bol tüketmeniz gereken 20 lifli besin...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:40
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        Uzmanlar, sık sık lifli gıdalar tüketilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Peki, lifin sağlık için neden bu kadar önemli olduğu yeterince biliniyor mu? Mayo Clinic'e göre; esas olarak meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve baklagillerde bulunan lif, kabızlığı önleme özelliğiyle bilinir ancak lif içeren gıdalar, sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olur; diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser türlerini azaltma gibi diğer sağlık yararları da sağlar.

        2

        Amerika'da sağlıklı beslenme üzerine yayın yapan Eatthis.com'un haberine göre; işte bol bol tüketilmesi gereken 20 lifli besin...

        3

        Tahıl

        4

        Portakal

        5

        Badem

        6

        Muz

        7

        Mısır

        8

        Havuç

        9

        Armut

        10

        Kuru incir

        11

        Kakao

        12

        Antep fıstığı

        13

        Enginar

        14

        Bulgur

        15

        Yulaf ezmesi

        16

        Tatlı patates

        17

        Brokoli

        18

        Bezelye

        19

        Avokado

        20

        Nar

        21

        Elma

        22

        Soya fasulyesi

        #Lifli besinler
        #lif içeren besinler
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