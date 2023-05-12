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Lily Collins'in alyansı lüks otelden çalındı

Ünlü oyuncu Lily Collins'in türünün tek örneği olan gül kesim pırlanta yüzüğünün Hollywood'daki lüks bir otelden çalındığı iddia edildi. Şüpheli hırsızlık vakası 10 bin doların üzerinde olarak sınıflandırılırken; olayla ilgili herhangi bir tutuklamanın ise henüz gerçekleşmediği belirtildi

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  • Lily Collins'in alyansı lüks otelden çalındı - Magazin haberleri

    'Emily in Paris' dizisiyle tanınan 34 yaşındaki ABD'li oyuncu Lily Collins, Hollywood'un batısındaki bir otelde geçirdiği spa gününde yüzüklerini ve elektronik eşyalarını depoya koyduktan sonra kaybolduğunu bildirdi.
  • Lily Collins'in alyansı lüks otelden çalındı - Magazin haberleri

    "ZORLA İÇERİ GİRİLDİĞİNE DAİR BİR İZ YOK"

    Los Angeles İlçe Şerif Departmanı ise zorla içeri girildiğine dair bir iz olmadığını açıkladı.

    Şüpheli hırsızlık vakası, 10 bin doların üzerinde olarak sınıflandırılırken; olayla ilgili herhangi bir tutuklama ise henüz gerçekleşmedi.
  • Lily Collins'in alyansı lüks otelden çalındı - Magazin haberleri

    "TAM OLARAK İSTEDİĞİM ŞEY" DEMİŞTİ

    2019’da 'Gilded Rage'in setinde tanıştığı yönetmen Charlie McDowell ile Eylül 2020'de nişanlanan Colins, yüzüğünü "Tam olarak istediğim şey" ifadeleriyle tanımlamıştı.
  • Lily Collins'in alyansı lüks otelden çalındı - Magazin haberleri

    "ASLA DAHA MUTLU OLAMAZDIM"

    Lily Colins ile Charlie McDowell, daha sonra 2021’de Colorado, Dunton Hot Springs’te evlenmişti.

    Ünlü oyuncu, düğün sonrası mutluluğunu, "Resmen sonsuza kadar birbirimizin olduk! Asla daha mutlu olamazdım" sözleriyle dile getirmişti.

    Collins, Charlie McDowell'e, "Asla birinin bir şeyi olmayı, senin bir şeyin olmak kadar istememiştim ve şimdi senin karın olacağım" diye seslenmişti.
  • Lily Collins'in alyansı lüks otelden çalındı - Magazin haberleri

    "BU AN SONSUZA KADAR KAFAMIN İÇİNDE OYNAYACAK"

    McDowell de, "Tanıdığım en cömert, düşünceli ve güzel insanla evlendim. Seni seviyorum. Bu an sonsuza kadar kafamın içinde oynayacak" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram

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