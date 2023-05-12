"ASLA DAHA MUTLU OLAMAZDIM"



Lily Colins ile Charlie McDowell, daha sonra 2021’de Colorado, Dunton Hot Springs’te evlenmişti.



Ünlü oyuncu, düğün sonrası mutluluğunu, "Resmen sonsuza kadar birbirimizin olduk! Asla daha mutlu olamazdım" sözleriyle dile getirmişti.



Collins, Charlie McDowell'e, "Asla birinin bir şeyi olmayı, senin bir şeyin olmak kadar istememiştim ve şimdi senin karın olacağım" diye seslenmişti.