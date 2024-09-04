Limanda çalıntı araç operasyonu! Suriye ve Irak'a götüreceklerdi

Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda çalıntı 11 pikap ve cip ile transit rejimine aykırı şekilde sahaya bırakılan 3 araç ele geçirildi.

AA'da yer alan habere göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yurt dışında çalınan araçların Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Deniz Limanı Şubesi, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü işbirliğinde çalışma başlatıldı. REKLAM Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bazı konteynerlerdeki ikinci el 11 pikap ve cipin, Interpol veri tabanında yapılan sorguda çalıntı olduğu belirlendi.

Araçların çalıntı olması nedeniyle ilgili firmalarca sorgu yaptırılmadan bekletildiği ve tekrar deniz yoluna çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi. Ekipler, 3 aracın da transit rejimine aykırı şekilde liman sahasına bırakıldığını ortaya çıkardı. Olaya ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.