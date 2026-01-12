Limonlu kek, klasik kek tariflerinden farklı olarak ferah ve hafif bir lezzet sunuyor. Özellikle yoğun tatlılardan hoşlanmayanlar için ideal bir alternatif oluyor. Evde yapılan limonlu kek tarifi, katkı maddesi içermeden doğal bir tat elde etmeye imkan tanıyor. Sade limonlu kek tarifi, mevsim fark etmeksizin her dönemde tercih ediliyor. Kekin kabarması, iç dokusunun nemli kalması ve limon aromasının baskın olmaması için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Limonlu kek nasıl yapılır sorusunun cevabı, doğru teknik ve dengeli malzemelerle daha net hale geliyor. İşte, limonlu kek yapımıyla ilgili ayrıntılara ve hazırlık sürecine dair bilgiler…

LİMONLU KEK MALZEMELERİ

Limonlu kek malzemeleri, sade ve ulaşılabilir ürünlerden oluşuyor. Bu da tarifi herkes için pratik hale getiriyor. Temel olarak un, yumurta, şeker ve sıvı yağ kullanılıyor. Kekin ferah tadını veren en önemli unsur ise taze limon kabuğu rendesi ve limon suyu oluyor. Limonun kabuğu rendelenirken beyaz kısmına inilmemesi, kekin acı bir tat almaması açısından önem taşıyor. Kabartma tozu veya karbonat, kekin kabarmasını sağlıyor. Yoğurt ya da süt eklenmesi ise kekin dokusunu daha yumuşak hale getiriyor. Limonlu kek tarifi için malzemelerin oda sıcaklığında olması, daha homojen bir karışım elde edilmesine yardımcı oluyor.

LİMONLU KEK MALZEMELERİ 3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu (10 gram)

1 paket vanilya (5 gram)

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1/2 adet limonun suyu LİMONLU KEK NASIL YAPILIR? Limonlu kek yapmak için öncelikle yumurta ve şeker, açık renkli ve köpük köpük olana kadar çırpılıyor. Ardından sıvı yağ ve yoğurt eklenerek karışım homojen hale getiriliyor. Limon suyu ve limon kabuğu rendesi bu aşamada ilave ediliyor. Ayrı bir kapta elenen un ve kabartma tozu, karışıma kontrollü şekilde ekleniyor. Hamur fazla karıştırılmadan, pürüzsüz bir kıvam elde ediliyor. Hazırlanan karışım, yağlanmış kek kalıbına dökülüyor. Önceden ısıtılmış fırında kontrollü şekilde pişiriliyor. Pişme süresince fırın kapağının açılmaması, kekin sönmemesi açısından önem taşıyor. SADE LİMONLU KEK TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI Sade limonlu kek tarifi hazırlanırken dikkat edilen küçük detaylar, sonucu doğrudan etkiliyor. Limon miktarının fazla olması, kekin iç dokusunu ağırlaştırabiliyor. Bu nedenle limon suyu ve kabuğu ölçülü kullanılmalı. Unun mutlaka elenmesi, kekin daha hafif olmasını sağlıyor. Kek kalıbının fazla yağlanmaması, kekin yan yüzeylerden düzgün kabarmasına yardımcı oluyor. Pişirme süresinin sonunda kürdan testi yapılması, kekin içinin pişip pişmediğini anlamak için yeterli oluyor. Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığının kalıpta dinlenmesi, daha kolay kalıptan çıkmasını sağlıyor.