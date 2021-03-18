Lina coin nedir? LINA, kendisini likidite açısından sınırsız olarak tanımlayan ve sentetik varlıkları oluşturmaya imkan sunan Linear protokolünün yerel kripto para birimdir. LINA sahipleri merkeziyetsiz finans işlemlerinden yararlanabilirler. Linear Coin (LINA),DeFi protokolünde kullanılabilen ve stake etme, kredi verme aşamalarında tercih edilerek, faiz getirisi tipinde ekstra coin kazancı elde etmeye imkan sunan kripto para birimidir.

LINEAR (LINA) COİN YORUMLARI

LINA Coin, işlem hacmi yüksek kripto para borsalarının listelerinde yer almasına bağlı olarak erişilebilirliği yüksek bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum LINA Coin’in yatırımcılar tarafından rahatlıkla fark edilebilmesini sağlıyor. İşlem hacmi yüksek borsaların listelerinde yer alması güven unsurunu yükselterek, yatırımcıların LINA Coin’i alım işlemlerinde daha çok tercih etmelerini sağlıyor. Talep yükselişleri ise LINA Coin fiyatında değer kazanımlarını gündeme getiriyor.

Diğer yandan merkezi olmayan finans işlemlerinin LINA Coin kullanımı ile gerçekleştirilebilmesi, geleneksel bankacılık hizmetlerinden yararlanamayanların LINA Coin alımına yönelmelerini sağlıyor. Bu kapsamda değer kazanımına yönelik beklentiler pozitif yönde şekilleniyor.

LINA Coin analistlerin geleceğini parlak gördükleri alt coinler arasında yer alıyor. Özellikle LINA Coin ile artbitraj işlemlerinde başarı sağlama oranının yüksek oluşu LINA Coin’in gelecekte yatırımcılar tarafından daha fazla talep göreceğini gösteriyor.

Analistler LINA Coin, stake etme işleminin ise son dönemlerde yatırımcılar tarafından tercih edildiğini belirtiyorlar. LINA Coin sahibi olan kişiler, belirli bir miktarı LINA’yı cüzdanlarında kitleyip, satış işlemi yapmama kararını alarak, LINA Coin cinsinden bir faiz kazancı elde edebilirler. Bu daha düşük riskli yatırımı tercih edenlerin oranının artışına bağlı olarak LINA Coin’in ve fiyat geleceğinin parlak olduğu analistlerce belirtiliyor.