Veritabınındaki bilgileri 'darkweb' olarak adlandırılan alanlarda satışa çıkaran hacker'lar, minimum 4 basamaklı (dolar bazında) bir rakam istiyor.

Bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak için bir miktar para ödeyerek kullanıcı bilgilerini satın alan MKBNews, yapılan eşleştirmelerin doğru sonuç verdiğini açıkladı.



Sızdırılan bilgiler arasında Linkedin kimlikleri, tam isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları, cinsiyet, bağlantılar ve sosyal medya bağlantıları yer alıyor.

Sızan bilgiler arasında kredi kartı bilgileri yok

Devasa sızıntının tek sevindiren yanı ise kredi kartı bilgilerine erişilmemiş olması. Dolandırıcılık için kullanılabilecek kritik bilgiler güvenliğini korumaya devam ediyor ancak kullanıcılar yine de büyük tehlike altında.

TOPLAM RAKAMA ULAŞAMADI

Linkedin kendisini 750 milyon kullanıcıya sahip bir platform olarak tanımlıyor. Şu ana kadar şirketten sızmayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

LİNKEDİN BİLGİLERİNİZİ NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

* Hemen hesabınıza giriş yapın ve önce parola ve e-posta parolanızı değiştirin.

* Güçlü olması için harf, rakam ve sembolden oluşan bir parola oluşturun.

* Linkedin hesabınızı iki faktörlü kimlik doğrulamaya çevirin. Bunu direkt Linkedin üzerinden etkinleştirebilirsiniz.