Lionel Messi: Boş vaktimde videolar izliyorum
Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, katıldığı programda TikTok'ta vakit geçirdiğini ve yapay zekâyla hazırlanan videoları izlerken çok güldüğünü söyledi
Giriş: 06.01.2026 - 22:31 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:32
Inter Miami forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyayla ilişkisine değinen Lionel Messi, TikTok’ta vakit geçirmeyi sevdiğini belirterek, "Ben TikTok bağımlısıyım. Boş vaktimde videolar izliyorum. Yapay zekâyla tutuklandığımı gösteren videolar yapmışlar, çok gülüyorum" ifadelerini kullandı.
