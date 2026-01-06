Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Lionel Messi: Boş vaktimde videolar izliyorum- Magazin haberleri

        Lionel Messi: Boş vaktimde videolar izliyorum

        Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, katıldığı programda TikTok'ta vakit geçirdiğini ve yapay zekâyla hazırlanan videoları izlerken çok güldüğünü söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 22:31 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Boş vaktimde videolar izliyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Inter Miami forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Sosyal medyayla ilişkisine değinen Lionel Messi, TikTok’ta vakit geçirmeyi sevdiğini belirterek, "Ben TikTok bağımlısıyım. Boş vaktimde videolar izliyorum. Yapay zekâyla tutuklandığımı gösteren videolar yapmışlar, çok gülüyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        1 haftalık kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

        Ordu'da hayvancılık yapan Halise (57) ve Orhan Tırıçoğlu (60) çifti, koyunlarından birinin dünyaya getirdiği ve 'Kıvırcık' ismini verdikleri kuzuya üşümemesi için evde bebek gibi bakıyorlar. (DHA)

        #Lionel Messi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 