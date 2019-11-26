Barcelona'da Neymar krizi git gide büyüyor. Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz günler David Cup'ı takip etmek için İspanya'ya gitmişti. Yaşanan bu olay Fransız ekibinde ufak çaplı bir krize yol açarken, teknik direktör Thomas Tuchel, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Brezilyalı yıldızın Madrid'e gitmesinden rahatsız oldu. Lille maçı sonrası konuşan Tuchel, "Neymar'ın Madrid'de olmasından hoşlanmadım ancak ne yapabilirim? Onun babası değilim, polis değilim. Sadece takımın teknik direktörüyüm" demişti.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ BİRLİKTE KAZANABİLİRİZ'

Adı eski takımı Barcelona ile anılan Neymar'ın bu davranışları kulüp içinde rahatsızlık yaratırken, Katalan ekibi de Brezilyalı yıldıza olan ilgisini gizlemiyor. Real Madrid'in de istediğ Neymar'ı ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Barcelona, eski futbolcusu için harekete geçmeye hazırlanırken, Lionel Messi'den önemli bir açıklama geldi.

France Football'da yer alan habere göre Barcelona'nın süperstarı, Neymar'a "Barça'ya dön" çağrısı yaptı. Barcelona forması altında Şampiyonlar Ligi kupasını bir kez daha kaldırmak isteyen Lionel Messi'nin Neymar'a "Ancak birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Geri dönmeni istiyorum. Ben iki yıl içinde ayrılacağım ve benim yerimi alacaksın" dediği iddia edildi.