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Haberler Dünyadan Lionel Messi eşi Antonella Roccuzzo'nun dansını paylaştı - Magazin haberleri
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Lionel Messi eşi Antonella Roccuzzo'nun dansını paylaştı

Lionel Messi, eşi Antonella Roccuzzo'nun dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Sık sık eşine olan aşkını sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seren Messi'nin son gönderisi oldukça ilgi gördü

Lionel Messi eşi Antonella Roccuzzo'nun dansını paylaştı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

18 Aralık akşamı oynanan Dünya Kupası final maçında yüzü gülen taraf Arjantin olmuştu. Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerinin zirvesini yaşayan Arjantinli Lionel Messi, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

EŞİNİN DANSINI PAYLAŞTI

Lionel Messi, 2017'de dünyaevine girdiği çocukluk aşkı olan eşi Antonella Roccuzzo'nun dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Messi'nin Mateo Messi Roccuzzo, Thiago Messi, Ciro Messi Roccuzzo adındaki çocuklarının annesinin keyifli hallerini paylaşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"AİLEME ÇOK TEŞEKKÜRLER"

Öte yandan Lionel Messi, Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı. Messi, yayınladığı gönderiye, "Dünya şampiyonları! O kadar çok hayal kurdum ki hâlâ inanamıyorum. Aileme, beni destekleyen herkese ve bize inanan herkese çok teşekkürler. Arjantinlilerin birlikte savaştığımızda ve birlik olduğumuzda aklımıza koyduğumuz her şeyi başarabileceğimizi bir kez daha kanıtladık. Liyakat, bireyselliklerin üstünde olan bu grubun gücüdür. Aynı zamanda tüm Arjantinlilerin olan aynı hayal için savaşan herkesin gücüdür. Başardık! Haydi Arjantin, lanet olsun... Çok yakında görüşürüz" ifadelerini not düşmüştü.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo da, "Dünya şampiyonları! Nasıl başlayacağımı bile bilmiyorum. Seninle ne kadar büyük bir gurur duyuyoruz Messi! Bize asla kollarımızı indirmememizi, sonuna kadar savaşmamız gerektiğini öğrettiğin için teşekkürler! Sonunda Dünya şampiyonu oldu" mesajını paylaşmıştı.

ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENDİ

Lionel Messi, 2017'de aynı zamanda çocukluk aşkı olan Arjantinli model Antonella Roccuzzo ile uzun bir süre aşk yaşadıktan sonra evlenmişti.

Futbol dünyası dahil 250 kişinin katıldığı düğün, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e 300 kilometre uzaklıktaki Rosario kentindeki bir otelde yapılmıştı.

Mutlu ilişkilerini sürdüren çiftin Mateo Messi Roccuzzo, Thiago Messi, Ciro Messi Roccuzzo adında çocukları bulunuyor.

Fotoğraflar: AP, Splash News, Instagram

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