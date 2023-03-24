"HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİK"

Messi, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Sadece Dünya Kupası'ndan sonra değil, Copa America'da da gösterdiğiniz sevgi için bütün taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bu kupa için her şeyimizi vereceğimizi söylemiştik" ifadelerini kullandı.