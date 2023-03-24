Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar!

Arjantin Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası şampiyonu olduktan sonra taraftarı önündeki ilk maçına Panama karşısında çıktı. Tangocular, hazırlık maçından 2-0 galip ayrılırken, mücadele öncesi gerçekleştirilen seremonide başta Messi olmak üzere Arantinli futbolcuların büyük çoğunluğu ve teknik direktör Scaloni gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan 35 yaşındaki Messi, kariyerinin 800. golünü atarak Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci isim oldu.

ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

    2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı, tarihi zafer sonrası taraftarı önündeki ilk maçına Panama karşısında çıktı.
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

    Başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan mücadele öncesi duygusal anlar yaşandı.
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

    Panama maçı öncesi Arjantili taraftarlar, büyük bir coşkuyla Dünya Kupası zaferini kutladılar.
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

    Tribünlerde adeta karnaval havası yaşanırken, yapılan tezahüratlar sırasında başta Lionel Messi olmak üzere birçok futbolcu gözyaşlarını tutamadı.
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

    MESSI'DEN 800. GOL!

    Öte yandna mücadeleyi Arjantin 2-0 kazanırken, yıldız futbolcu Lionel Messi kariyerinin 800. golünü bu maçta kaydetti. 
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

    89. dakikada fileleri havalandırarak milli takım ve kulüp kariyerinde 8. kez 'dalya' diyen 35 yaşındaki futbolcunun iki frikiği de direkten döndü. Arjantin'in diğer golünü ise 78. dakikada Thiago Almada kaydetti.
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

    "HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİK"

    Messi, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Sadece Dünya Kupası'ndan sonra değil, Copa America'da da gösterdiğiniz sevgi için bütün taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bu kupa için her şeyimizi vereceğimizi söylemiştik" ifadelerini kullandı.

     
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

    Arjantinli futbolcular, başlama vuruşundan önce Dünya Kupası'nın önünde fotoğraf çektirirken, Messi, teknik direktör Lionel Scaloni ve diğer oyuncular ailelerini stada getirdi.
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

    RONALDO'DAN SONRA 800 GOLE ULAŞAN İKİNCİ FUTBOLCU

    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna (IFFHS) göre Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun ardından kariyerinde 800 gol barajına ulaşan ikinci isim oldu.

     
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

    38 yaşındaki Portekizli yıldız 800. golünü Aralık 2021'de atmıştı.
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

    GOLLERİN 672'Sİ BARCELONA'DA

    35 yaşındaki Messi, kariyerinin 17 yılını geçirdiği Barcelona'da 778 maça çıktı ve 672 gol attı.
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

    Arjantinli yıldız, 2021 yazında Paris Saint-Germain'e katılmasından bu yana Fransız ekibi için 30 gol kaydetti.
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

    Katar'da ilk kez Dünya Kupası'nı kaldıran Messi'nin, buradaki 7 golüyle birlikte milli takım formasıyla da 98 golde imzası bulunuyor.
  • Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nı ağlatan anlar! Messi'den 800. gol

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.