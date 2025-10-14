Lionel Messi’nin 11 milyon Euroluk evi mercek altında

ABD takımı Inter Miami'de forma giyen ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya’daki villasıyla ilgili yasal bir süreçle karşı karşıya olduğu öne sürüldü. İspanyol yetkililer, ünlü futbolcunun Ibiza’da bulunan yaklaşık 11 milyon Euro değerindeki lüks mülküyle ilgili bir imar soruşturması başlattı.

Koruma altındaki doğal bir bölgede yer alan söz konusu villanın, yerel imar planlarına aykırı biçimde inşa edildiği öne sürüldü. Yetkililer, villanın bodrum katında yer alan garaj ve bazı eklenti odaların orijinal projede bulunmadığını tespit etti. Bu nedenle, belediye tarafından oturma izni (iskan belgesi) verilmedi ve 'imar kanununa ciddi aykırılık' gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

REKLAM

Lionel Messi’nin, villadaki izinsiz bölümleri yıkarak durumu yasal hale getirmesi isteniyor. Aksi halde, evin ilgili bölümlerinin idari kararla yıkılabileceği belirtiliyor.

Öte yandan futbolcuya yakın kaynaklar, söz konusu usulsüz yapıların Lionel Messi mülkü satın almadan önce, yani 2022'den önceki dönemde, eski mal sahibi tarafından yapıldığını öne sürdü. Messi’nin ve avukatının bu imar ihlallerinden satın alma sırasında haberdar olmadığı da iddia edildi.