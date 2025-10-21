Habertürk
        Lisans (üniversite) eğitimi 3 yıla mı düşüyor? Kimler 3 yılda mezun olabilecek, yeni karar ne zaman yürürlüğe girecek, yeni sistem nasıl olacak?

        Lisans eğitimi 3 yıla mı düşüyor? Kimler 3 yılda mezun olabilecek?

        YÖK, milyonlarca öğrenciyi ilgilendirecek reform çalışmalarını sürdürüyor. Yeni düzenlemeyle başarılı öğrenciler lisans eğitimini üç yılda tamamlayabilecek. Ders içerikleri sadeleştirilecek, kredi sistemi yenilenecek ve yaz okulunda üst sınıf dersleri alınabilecek. İşte, yeni sisteme dair detaylar

        Giriş: 21.10.2025 - 14:11 Güncelleme: 21.10.2025 - 14:11
        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte isteyen ve başarılı öğrenciler lisans eğitimlerini üç yılda tamamlayabilecek. Düzenlemenin, Türkiye’deki yükseköğretimi Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirmesi hedefleniyor. Peki, yeni sistem nasıl işleyecek, üniversite eğitimi nasıl 3 yıla düşürülecek?

        2

        LİSANS EĞİTİMİ ÜÇ YILA MI DÜŞÜYOR?

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim sistemini daha verimli, esnek ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek amacıyla kapsamlı bir reform süreci başlattı.

        İsteyen ve başarılı olan öğrenciler lisans eğitimlerini üç yılda tamamlayarak mezun olabilecek.

        3

        ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ NASIL ÜÇ YILA İNECEK?

        Bu kapsamda ders planlarının sadeleştirilmesi, kredi sisteminin yeniden yapılandırılması ve yaz okullarında üst sınıftan ders alma yönündeki çalışmalar devam ediyor. Düzenleme ile yükseköğretimde kalite ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

        4

        DERS SAYISI AZALTILACAK, İÇERİKLER SADELEŞTİRİLECEK

        Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, programların ders içeriklerinin sadeleştirileceğini ve öğrencilere yüklenen çok sayıda ders sayısının azaltılacağını açıkladı. Bu sayede öğrencilerin proje yapmaya, uygulamaya ve araştırmaya yönlenebileceğini vurgulayan Özvar, yapılacak değişikliklerle birlikte birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrenciler lisans programlarını üç yılda tamamlama imkânına kavuşabileceğini belirtti.

