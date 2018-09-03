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Lise 3. nakil sonuçları bugün açıklanıyor! MEB E-Okul LGS 3. nakil sonuçları sorgulama sayfası 2018

Lise 3. nakil sonuçları bugün açıklanacak. MEB daha önce Lise 3. nakil sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurmuştu. İstediği liseye yerleşmek isteyen öğrenciler Lise 3. nakil sonuçlarını bekliyor. 4. nakil başvuruları olacak mı? İşte ayrıntılar...

03.09.2018 - 08:47 | Güncelleme:

Lise 3. nakil sonuçları heyecanı başladı. Lise öğrencile istedikleri okula nakil olmak için 3. kez şanslarını denemişti. Lise öğrencileri için kader anı bugün. MEB, Lise 3. nakil sonuçlarının bugün (3 Eylül) açıklanacağını daha önceden duyurmuştu. Peki Lise 3. nakil sonuçları nasıl sorgulanır?

LİSE 3. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Lise 3. nakil sonuçları http://www.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde "2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçları" başlığı adı alıntında açıklanacak. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Boş kontenjanlar yine e-Okul sistemi üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler buna göre başvuruda bulunacak. 

http://www.meb.gov.tr/

4. NAKİL OLACAK MI?

4. nakil başvuruları olacak. Başvurular 3-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru sonuçları ise 08 Eylül 2018 tarihinde açıklanacak.

NAKİL İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILIYOR?

- Yerel Yerleştirmeye Esas Nakil, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, OBP, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
- Tercih edilen lise bakımından;
-Öğrencilerin, ikamet adresine göre bulunduğu “Kayıt Alanı”ndan okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrencilerden; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenciler de “Diğer” Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli olacaktır.

ÖLÇÜT

DÜZEY

 

Kayıt Alanı

Kayıt Alanı

Komşu Kayıt Alanı

Diğer Kayıt Alanı


- Yerleştirmede Ortaokul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir. OBP için virgülden sonra dört hane dikkate alınacaktır.
- Öğrencilerin sekizinci sınıfta okula devam durumları yerleştirmede değerlendirilecektir. Özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olan öğrenciler 5,5-10 gün olanlara göre; 5,5-10 gün devamsızlığı olan öğrenciler 10,5-15 gün olanlara göre; 10,5-15 gün devamsızlığı olan öğrenciler 15,5-20 gün olanlara göre; 15,5-20 gün devamsızlığı olan öğrenciler de 20 gün üzeri olanlara göre daha öncelikli olacaktır.

ÖLÇÜT

DÜZEY

 

Özürsüz Devamsızlığı

0-5 gün

5,5-10 gün

10,5-15 gün

15,5-20 gün

20 günden fazla


- Yerel yerleştirmede son ölçüt olarak yaşça küçük olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecektir.

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