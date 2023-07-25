Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB takvimi ile lise kayıt tarihleri belli oldu mu?

Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB takvimi ile lise kayıt tarihleri belli oldu mu?

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin kayıtları sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Ancak kayıt tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimize eklenecektir.

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ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 95'İ YERLEŞTİ

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti.

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde;

Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.