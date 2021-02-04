Lise mezunu polis alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Milyonlarca genç vatandaş Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan 2500 polis alımı duyurusunu bekliyor. Konuyla ilgili PMYO'dan birtakım açıklamalar geldi.

LİSE MEZUNU POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Koronavirüs sebebiyle 2020 yılında PMYO Polis alımı yapılmamıştı. Bu nedenle bu sene yeniden kontenjanların açılması bekleniyor.

2021 YKS'ye başvurular 4 Şubat 2021 günü başlayacak ve 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Sadece PMYO için sınava girecek adayların ilk oturum olan TYT'ye girmesi yeterli olacaktır.

2020 yılında YKS'ye giren adaylar, YKS başvurusu yaparken normal başvuru yaptıktan sonra başvuru formunda bulunan '2020 TYT puanımı kullanmak istiyorum' seçeneğini işaretleyecekler. Böylelikle 2020 puanlarını bu sene kullanabilecekler.

2021 LİSE MEZUNU POLİS ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

2021 PMYO polis alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girmesi gerekmektedir. PMYO'lar için YKS sınav sonucuna göre, 2 bin 500 polis alımı yapılacak.

2018 yılında yapılan alımda taban puan 260, 2019 yılında ise 250'ydi.

YAŞ ŞARTI

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

BOY VE KİLO ŞARTI

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktaydı.