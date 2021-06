MEB'den lise öğrencilerine karne açıklaması 0:00 / 0:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla, lise öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi.

Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllülük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirilecek.

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacak.

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.

HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden yıl sonu puanlarına göre 50'nin altında puan alarak başarısız olanların sorumlu olarak 9. sınıfa geçişleri sağlanacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında öğrenim görüp birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda da sorumluluğu devam eden öğrencilerin yeterlilik sınavlarının, yönetmelikte belirtilen sorumluluk sınavları sayısınca ve bu sınavlarla aynı tarihlerde uygulanacak ve sorumluluk sınavlarının başarı kriterlerine göre değerlendirilecek.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerin, bu derslerin ilgili tüm konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim ile öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacak.

12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait olan ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra durumları halen "Mezun Edilmemiş" olarak görünecek öğrenciler ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşacak 12. sınıf seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçlarının sisteme girilmesi neticesinde mezun olabilecek duruma gelecek öğrencilerin, diploma/mezuniyet işlemlerinin ilgili okul yönetimlerince gerekli bilgi kontrol işlemleri yapıldıktan sonra "e-Okul Kurum İşlemleri/Diploma İşlemleri/Beklemeli ve Mezun Edilmemiş Öğrenci Mezuniyeti" ekranı üzerinden yapılacak.

12. SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN MEZUN OLANLARIN DİPLOMA DURUMU

12. sınıf öğrencilerinden mezun olanlara, uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak, doğrudan veya yıl sonu başarı puanına göre, mezun duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı sağlamaları ve sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomaları düzenlenecek.

2 Temmuz 2021 tarihi esas alınmak suretiyle okul birinciliği başta olmak üzere yıl sonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler süresi içinde tamamlanıp e-Okul sistemine işlenecek ve mağduriyete yol açılmayacak.

- Meslek lisesi öğrencilerinden stajlarını eksik yapanların durumu

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik, Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını eksik yapan veya hiç yapamayanlar muaf sayılarak gerçekleştirilecek ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak.

Mesleki eğitim merkezi programında öğrenim görenler de dahil olmak üzere işletmelerde beceri eğitimi uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz itibarıyla tamamlanacak, beceri sınavı da sorumluluk sınavları döneminde yapılacak.

KARNELER NASIL DAĞITILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımı dijital ortamda gerçekleştirilecek. Dijital ortamda dağıtımı yapılan belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak.

Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanabilmesi için en az bir dönem puanına sahip olmaları gerektiğinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sisteminde herhangi bir veri girişi yapılmamış öğrenciler için okul yöneticilerince ilgili öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmeleri gerektiği yönünde öğrenci velilerine ivedilikle gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Bu kapsamdaki öğrencilerin birinci ve/veya ikinci dönem derslerine ait gerekli veri girişleri yapılmadığı takdirde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış haftalık ders çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal dersleri dikkate alınmak suretiyle üzerlerinde tanımlı olan tüm derslerden sorumlu olacak şekilde bir üst sınıfa geçmiş sayılacak.

2020-2021 ders yılı sonu işlemleri, ikinci dönem ile sorumluluk sınavlarına ilişkin tereddüt edilen hususlara, "http://ogm.meb.gov.tr" adresindeki "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden ulaşılabilecek.

BAKAN SELÇUK SORULARI YANITLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınava yönelik iddialara ilişkin, "Her çocuğumuz için bir imkan oluşturduk ve soru paketleri ulaştırılıyor. Çocuğun her türlü erişim imkanı var. 'Bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen veya ders görmedi.' diyemeyiz. Öyle bir şey asla söz konusu değil, bunu çok iddialı söylüyorum." dedi.

Selçuk, "Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi" bahçesinde Tvnet kanalı canlı yayınında eğitimde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Masal evlerinin sayısını artırmaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirten Selçuk, "İstiyoruz ki Anadolu kültürünü çocuklarımız masal vasıtasıyla sahici bir şekilde alsınlar. Masal şifadır. Milyonlarca çocuğumuz masallarımızı dinleyecek. Kültürümüzle ilgili büyük bir hizmet olacak." ifadelerini kullandı.

Selçuk, 300 bin civarında öğretmene masal anlatıcılığı eğitimi ve sertifikası verdiklerini söyledi.

LGS merkezi sınavına yönelik iddialara değinen Selçuk, şöyle konuştu:

"Biz çok somut olarak ne yaptığımızın farkındayız. Türkiye'nin en güçlü ölçme, değerlendirme ekibi bizde. Bu sınava hazırlanan çocuklarımız için güçlü bir altyapımız var. 31 Ağustos 2020'den itibaren isteyen her çocuğumuz bu sınava hazırlanmakla ilgili yüz yüze okulunda ya da yakın bir okulda öğretmenlerden bu derslerle ilgili bir çalışmanın içinde bulunabiliyorlar. Türkiye'de bu sınava çocuk bir kere giriyor. Tekrarı olmadığı için de her türlü imkana sahip olarak girsin istiyoruz. Her ay örnek sorular yayınlıyoruz. Onun dışında televizyonda aynı dersleri tekrar anlatıyoruz. Öğretmenler canlı derslerinde aynı konuyu tekrar anlatıyor. Her çocuğumuz için bir imkan oluşturduk ve soru paketleri ulaştırılıyor. Çocuğun her türlü erişim imkanı var. 'Bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen veya ders görmedi.' diyemeyiz. Öyle bir şey asla söz konusu değil bunu çok iddialı söylüyorum."

"TIKIR TIKIR İŞLEYEN BİR SINAV"

Selçuk, sınavla ilgili olarak yüzde 10 civarında bir kontenjan bulunduğunu dile getirdi.

Soruların düzeyine bakılmaksızın her zaman bu kontenjanın dolduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu sınavın ne kadar büyük bir sınav olduğunu, ne kadar dikkat istediğini çok iyi biliyorum ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize özel teşekkür ediyorum. Tıkır tıkır işleyen bir sınav. Matematikle ilgili soruların biraz zor olduğuna ilişkin görüşler var. Özellikle bu görüşler çocuklar ve öğretmenden gelirse benim için başka bir kıymeti var. Daha kolay olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi ama burada bir sıralama da söz konusu. Çocuklar belli bir sıralamayla buraya giriyor. Çok kolay olduğunda sıralama yapmakta zorlanıyoruz. Çocukların doğum tarihine göre yerleştirilmeleri söz konusu oluyor. Bu bize adil gelmiyor."

"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN AŞI RANDEVUSU AÇILDI"

Bakan Selçuk, öğretmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması süreciyle ilgili soruyu da yanıtladı. Öğretmenlerin aşılanmasına şubat ayında sağlık çalışanlarından sonra başlandığını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sayın Sağlık Bakanımız da bunu duyurdu. Tüm öğretmenlerimizin aşısıyla ilgili randevu işlemi tamamlandı. Geçen hafta resmi ve özel okullardaki tüm öğretmenlerimizin aşı randevusu açıldı. Bu konuyla ilgili de süreç yürüyor. Zaten çok kısa bir zamanda, hemen birkaç hafta içinde bu tamamlanır. Sağlık çalışanlarımıza özel teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda çok yakın ve iş birliği içinde çalıştık ki iyi de bir sonuç ortaya çıktı. Eylül'e kadar zaten Sağlık Bakanlığının açıkladığı şekilde 18 yaşa inmiş olacak. Biz inşallah önümüzdeki süreçte tam zamanlı olarak okullarımızı eylül başında açalım ve eğitim öğretimimizi yüz yüze yapalım niyetindeyiz, ona göre çalışıyoruz."

Dünya genelinde daha çok okulları açık tutma eğiliminin olduğuna işaret eden Selçuk "Tamamen kapatan çok nadir ülke var. Bizim gibi OECD ülkeleri arasında çok kapatan ülkeler de var. Biz de ilk 5'in içindeyiz." dedi.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde dünya çapında tecrübeye sahip olduklarını belirterek, "EBA'nın dünyada birinci olması durup dururken olmadı. Çok ciddi bir altyapı çalışması yapıldı. Bununla ilgili dünyaya baktığımızda dersler bazında yayın yapabilen televizyonu olan 2-3 ülke var." diye konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Selçuk, ek öğretmen ataması beklentilerine ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"2003'ten beri AK Parti döneminde öğretmen atamaları konusunda inanılmaz bir çıta yüksekliği vardı. Öğretmenlerin 3'te 2'sinden fazlası bu dönemde atandı. Hep daha fazla atama yapılması konusunda da çabalar sürdü. Salgın dönemi ve diğer bazı koşullar nedeniyle de bu sene böyle bir kısıt oluştu. Bizim her zaman çabamız daha fazla olması için. Daha fazla atama yapmak için gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili kurumlar arası iş birlikleri, karar süreçleri de devam ediyor."

Bakan Selçuk, 5 Temmuz'da başlayacak telafi eğitiminin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Çanakkale ruhunu diri tutmak için "Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması" kapsamında hazırlanan öykü kitaplarına ilişkin de bilgi verdi.