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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı

Karabük'te lise öğrencisi Muhammet Gündüz, 80 ülkenin parasının yer aldığı koleksiyonunu sergiledi

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AA
  • Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı

    Karabük'te Vali Fuat Gürel, 59. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirdi.
  • Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı

    Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gündüz, gazetecilere, ailesinin desteğiyle 5 yıldır para koleksiyonu yaptığını söyledi.
  • Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı

    Çeşitli ülkelerin para ve belgelerini topladığını belirten Gündüz, "İlk olarak madeni para toplamaya başladım. Son 2 yılda işi ilerlettim ve alım yapmaya başladım. 80 ülkenin parası mevcut. 
  • Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı

    2 bin liradan başlayıp 5 bin lira verdiğim paralar oldu. Bu, paranın piyasada bulunmasıyla alakalı. Koleksiyon bana 30 bin liraya mal oldu" diye konuştu.

     
  • Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı

    Gündüz, koleksiyonunda çeşitli ülkelerin 500 kağıt parasının bulunduğunu aktararak, "Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nde basılan 80 adet kağıt para var. Toplam 1500 madeni ve 580 kağıt para var" dedi.

     
  • Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı

    Bugün sona erecek serginin açılışına İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
  • Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı
  • Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı
  • Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı
  • Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı
  • Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı
  • Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı

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