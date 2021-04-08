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Lise sınavları iptal mi? Sınavlar ne zaman yapılacak? Ziya Selçuk açıkladı

Lise sınavları iptal mi? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Konuyla ilgili de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Lise sınavları iptal mi? Sınavlar ne zaman yapılacak? Ziya Selçuk açıkladı

Lise sınavları iptal mi? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle sınavlar ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İşte liselerde hazırlık 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin sınav tarihleri

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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