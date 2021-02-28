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Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÇIKLAMA GELDİ! Yüz yüze lise sınavları ertelendi mi?

Yüz yüze lise sınavları iptal mi edildi? Lise sınavları ne zaman yapılacak? Merak edilen sorularla ilgili Milli Eğitim Bakanı MEB'den flaş açıklama geldi. Yapılan açıklama sonrası kafa karışıklıkları ise sona erdi. İşte merak edilen "Lise sınavları ne zaman yapılacak?" ve "Yüz yüze lise sınavları iptal mi edildi?" sorularının cevabı...

Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÇIKLAMA GELDİ! Yüz yüze lise sınavları etelendi mi?

Lise sınavları iptal edilecek mi? Lise sınavları ne zaman yapılacak? Öğrenci ve veliler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Yüz yüze eğitimle ilgili tarih muamması beraberinde sınavların iptal edilip edilmeyeceği sorusunu getirdi. Peki, yüz yüze lise sınavları iptal mi edildi? Lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilip araştırılan sorularla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklama...

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Liseler, yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başladı. 2 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

Lise son sınıflarda 2 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.
Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

Liselerde 12. sınıf dışındaki diğer kademelerde uzaktan eğitime devam edilecek.

Yapılan son açıklamalara göre ise sınavlar 8 Mart itibariyle başlayacak.

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