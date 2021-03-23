Lisede korona çıktı, eğitime ara verildi

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Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir lisede koronavirüs nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın vaka oranı haritasına göre sarı kategoride 'orta riskli' iller arasında bulunan Van'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Okuldaki bir öğrencinin testinin de pozitif çıkması üzerine eğitime bir hafta süreyle ara verildi. Durum, öğrenci ve velilerine bildirilerek okula gelinmemesi yönünde uyarıda bulunuldu. Öğrencilerin sınavlarının da ertelendiği öğrenildi.

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