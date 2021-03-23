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HaberlerGündemLisede korona çıktı, eğitime ara verildi
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Van'da bir lisede korona çıktı, eğitime ara verildi

Van İpekyolu'nda bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi

Lisede korona çıktı, eğitime ara verildi
HABERTURK.COM

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir lisede koronavirüs nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın vaka oranı haritasına göre sarı kategoride 'orta riskli' iller arasında bulunan Van'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Okuldaki bir öğrencinin testinin de pozitif çıkması üzerine eğitime bir hafta süreyle ara verildi. Durum, öğrenci ve velilerine bildirilerek okula gelinmemesi yönünde uyarıda bulunuldu. Öğrencilerin sınavlarının da ertelendiği öğrenildi.

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