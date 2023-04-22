Liseden dünyaya açılan teknoloji

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Bilişim Liseden dünyaya açılan teknoloji
ABONE OL

Öğrenciler özel teknolojik projeleriyle uluslararası yarışmalara katılıyor

Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan Darüşşafaka’nın öğrencileri geleceğe yönelik teknolojik atılımlar ve özel projelerle yurt dışında adından söz ettiriyor. Uluslararası lise seviyesindeki en büyük robotik yarışma olan FRC’ye giden robot takımından, deprem konulu araştırma projelerine, yangın önleyici sistemlerden otonom maden kurtarma İHA’larına kadar birçok proje özel laboratuvarlarda öğrencileri tarafından hayata geçiriliyor

Liseden dünyaya açılan teknoloji

Bir dönem, hayatımıza giren her yeni teknoloji 'bundan daha iyisi olamaz' olarak görülebiliyordu. Bilgisayarlar icat edildiğinde ve daktilonun yerini aldığında böyle düşünmüştük. Cep telefonları kablolu telefonların yerini aldığında da belki... İnternet hayatımıza girdiğinde dünyanın her yerinden birbirimizi görüntülü arayabilmek yalnızca bir hayalden ibaretti.

Teknolojinin hızla ilerleyişi bilim kurgu filmlerinin 'kurgu' kısmını gölgede bırakacak gelişimlere de sahne oluyor. Bir nesil okulda kağıttan fişlerle okumayı öğrenirken, şu anda kodlamadan teknolojik projelere kadar bambaşka bir dünya gençlerin elinde yükseliyor.

1800'LÜ YILLARDAN BU YANA TEKNOLOJİ

Darüşşafaka Eğitim Kurumları da teknoloji konusunda arkası dolu geçmişini bugünün uluslararası yarışmalarına kadar ilerleyen bir eğitim anlayışı ile devam ettiriyor. 1800’lü yılların sonunda telgraf tellerinin başında yer alan kurumda telgrafçılık dersi bulunuyordu. Günümüzde de eğitim müfredatını değiştirerek tabletlerle eğitime geçen, 2000’li yılların başından itibaren, teknolojik robotlarla, VR Laboratuvarlarıyla, 3 Boyutlu Laboratuvarlarıyla önemli adımlar atan Darüşşafaka, 2014 yılında Tekno-Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni de hayata geçirerek teknolojiyi eğitimin içerisinde bir alan olarak sürdürüyor.

Bugün gelinen noktada ise öğrencilerin oluşturduğu projelerle ve teknoloji takımlarıyla kurum dünya çapında yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme hakkını da kazanıyor.

Darüşşafaka Lisesi Robot Takımı Sultans of Turkiye, uluslararası lise seviyesindeki en büyük robotik yarışma FIRST Robotics Competition’ın Türkiye’den ilk temsilcisi olma unvanına sahip. Türkiye’deki ilk FRC takımı olarak 2009 yılından beri FIRST Robotics Competition’a katılan takım, kuruldukları yıldan beri STEM’i yaymak ve sosyal sorumluluk üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalarla ülkemizi uluslararası yarışmalarda da temsil ediyorlar.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

2022 yılında İzmir Bölgesel Turnuvasında aldıkları prestijli ödüllerle şampiyonaya katılan lise takımı, 40’ın üzerinde ülkeden gelen yüzlerce takım arasından turnuvasının en önemli ödüllerinden olan Engineering Inspiration (Mühendislikte İlham) Ödülünü kazanarak, 2023 Dünya Şampiyonasına NASA’nın sponsorluğunda katılma hakkı kazandı.

Geçtiğimiz senenin takım kaptanı Nazlı Eren ise yüz binlerce öğrenci arasından sadece 10 kişinin almaya hak kazandığı, öğrencilerin olağanüstü etkisini ve başarısını kutlayan, Dean’s List Winner ödülünü alarak bunu başaran ilk ve tek Türk öğrenci oldu.

Bununla birlikte Sultans of Turkiye, 24-26 Mart 2023’te Volkswagen Arena’da düzenlenen Istanbul Bölgesel Turnuvasından Gracious Professionalism (Duyarlı Profesyonellik) ödülü ile döndü. Takım bu sene yeniden ABD'deki FRC yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

DEPREMLER OLMADAN ÖNCE PLANLANMIŞ ÖZEL PROJELER

Robot takımının yanı sıra kurumda birçok farklı proje de hayata geçiriliyor. Projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı öğrencilerin 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin çok öncesinde özel deprem projeleri de hazırladığını vurguladı.

Arpacı, "Öğrencilerimiz yarıyıl tatiline girmeden önce deprem konulu iki araştırma projesi hazırladılar. Ülkemizin büyük bir bölümünün fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle olası deprem felaketlerinde afet yönetimi konusuna yenilikçi tasarımlar geliştirdiler. Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına başvurdular. Değerlendirme sonucu gelmeden 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi meydana geldi. Felaket öğrencilerimizin ne denli isabetli konulara işaret ettiğini ve çözüm ürettiklerini gösterdi.

Depremlere Karşı Yapılarda Kullanılabilecek Mikroişlemci Kontrollü Bir Dikey Dengeleyicinin Prototip Tasarımı isimli proje Tübitak 2204-A Lise öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Fizik dalında Marmara Avrupa Bölgesi 1. si olarak 05-09 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı" ifadelerini kullandı.

MADEN ARAMA KURTARMALARI İÇİN OTONOM İHA

Deprem projelerinin yanı sıra, öğrenciler maden arama kurtarmaları için de özel bir İnsansız Hava Aracı projesi geliştirdi.

Kömür madenciliğinin en önemli sorunlarından biri olan grizu patlamaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de defalarca meydana geldi; can ve mal kayıplarına neden oldu.

10. Sınıf öğrencilerinin projesi ile ise, kömür madenlerinde meydana gelen ve özellikle ülkemizde büyük bir sorun haline gelen grizu patlamalarının bir İHA sayesinde rutin devriyeler ile önlemeyi, patlama durumunda ise olabildiğince hızlı bir şekilde olay yerinden veri toplayıp arama kurtarma çalışmalarının hızlandırması hedefleniyor.

TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Olası bir grizu patlaması durumunda sensörlerin kapanması ve madenin içindeki durum hakkında bilgi sahibi olunamamasıdır. Bu durum arama kurtarma ekiplerinin patlamadan sonra içeri girmelerine engel oluyor ve kurtarılma ihtimali olan madencilerin bile kaybedilmesi gibi durumları ortaya çıkartıyor. Aynı zamanda madenin büyüklüğüne göre artan sabit sensör ihtiyacı yüzünden maliyet bir hayli artmaktadır.

Madenler içerisinde otonom sürüş imkânı da sunarak bilgi sağlayarak can ve mal kaybını minimuma indirmeyi hedefleyen bu İHA projesi Teknofest yarışmasına katılarak, TÜBİTAK tarafından desteklenecek projeler arasına seçildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Google Bard artık kod yazmaya yardımcı oluyor
TEKNOLOJİ Yapay zekâda rekabet kızışıyor
SpaceX'in Starship'i uzaya fırlatıldı
TEKNOLOJİ Starship'in uzay yolculuğu yarım kaldı
Seagate'a 300 milyon dolarlık 'Huawei' cezası
TEKNOLOJİ Seagate'a 300 milyon dolarlık 'Huawei' cezası
AB, yapay zekaya kural getirmeye hazırlanıyor
TEKNOLOJİ Yapay zekaya kural hazırlığı
AYM, numara taşınmasına ilişkin itirazında GSM şirketinin mülkiyet hakkının ihlaline hükmetti
TEKNOLOJİ Numara taşımaya AYM'den ihlal hükmü
Reddit de ücretli oluyor!
TEKNOLOJİ Reddit API erişimi ücretli oluyor!
AB'den 43 milyar Euro'luk çip paketi
TEKNOLOJİ AB'den 43 milyar Euro'luk çip paketi
Netflix'in abone sayısı 3 ayda 1.8 milyon arttı
TEKNOLOJİ Abone sayısı 3 ayda 1.8 milyon arttı
Elon Musk ChatGPT'ye rakip çıkartıyor: TruthGPT
TEKNOLOJİ Musk'tan çelişkili yapay zekâ atılımı
Rekabet Kurumu'ndan dijital pazarlar açıklaması
TEKNOLOJİ Rekabet Kurumu'ndan dijital pazarlar açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.