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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Livakovic, 5 maçın 4'ünde gol yemedi - Fenerbahçe Haberleri

        Livakovic, 5 maçın 4'ünde gol yemedi

        Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic, oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:33 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:33
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        Livakovic, 5 maçın 4'ünde gol yemedi!
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in golleriyle 3 puana uzandı.

        JoseMourinho'nun öğrencileri üst üste 3. galibiyetini alırken, 5 maçta 4. galibiyetini elde etti. Ligde tüm maçlarda kaleyi koruyan Dominik Livakovic, bu süreçte 4'ünde kalesini gole kapattı.

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