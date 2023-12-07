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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Livakovic açıkladı: transferin sebebi Modric - Fenerbahçe Haberleri

        Livakovic açıkladı: transferin sebebi Modric

        Fenerbahçe'nin deneyimli Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Livakovic, Milli Takım'dan arkadaşı dünya yıldızı Luka Modric'in kendisini ikna ettiğini itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:58
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        Fenerbahçe'ye gelmesinde Real Madrid’li yıldızın payı olduğunu belirten Livakovic, derbi maç için 'Taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz' dedi.

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        Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye gelişi bir hayli zorlu olan Livakovic, Sporx'e konuştu. Hırvat kalecinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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        "Spor benim için bir tutku. Fırsat bulduğumda 10 saat idman yapıyordum. Luka Modric, "Fenerbahçe senin için harika olur. Hedefleri olan, tarihi zengin bir kulüp" demişti. Transferim gerçekleştiğinde milli takımdaki arkadaşlarım beni tebrik etti. S.Arabistan ve Galatasaray'a rağmen Fenerbahçe'ye gelmemde taraftarın büyük payı var."

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        DERBİLERİN HİKÂYESİ FARKLI

        "Beşiktaş karşısında taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Hepimiz sorumluluğumuzun farkındayız. Her maç 3 puan ancak derbilerin hikâyesi farklı. Volkan Demirel'le tanıştım. Onun bıraktığı mirasın ve sorumluluğun farkındayım. Şampiyonluk baskı oluşturuyor ama bu baskı bizi motive ediyor."

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        KUTLAMA CADDEDE

        Livakovic "Fenerbahçe taraftarına bir mesajınız var mı?" sorusuna, "Umarım sezon sonunda Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu birlikte kutlarız" yanıtını verdi.

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        2024 HAYALİ ÇİFTE ZAFER

        İdolünün İker Casillas olduğunu söyleyen Livakovic, 2024 hedeflerini şöyle anlattı: "EURO 2024'te ülkemi gururlandırmak ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak."

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