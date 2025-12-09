Habertürk
        Liverpool'da Slot'tan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi! - Futbol Haberleri

        Liverpool'da Slot'tan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi!

        Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Cody Gakpo'nun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını, Federico Chiesa'nın ise hastalığı nedeniyle iyileşmeye yakın olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 00:07 Güncelleme: 09.12.2025 - 00:07
        Liverpool'dan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi!
        İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Hollandalı oyuncusu Cody Gakpo ve İtalyan forvet Federico Chiesa'nın sağlık durumlarına dair bilgilendirme yaptı.

        Arne Slot, basın toplantısındaki açıklamasında "Cody Gakpo ne yazık ki Leeds United'a karşı oynadığımız son maçta sakatlandı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

        İtalyan forvet Federico Chiesa'nın durumuna da değinen Slot, futbolcunun hasta olduğunu ve çok kısa sürede iyileşme ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.

