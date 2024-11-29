Liverpool- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Premier Lig'de son yıllarda büyük bir çekişme içinde olan Liverpool ile Manchester City, Anfield Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ligde 31 puanla lider olan Liverpool'u, 23 puanla 2. sırada Manchester City takip ediyor. Karşılaşmaya dair detaylar milyonlarca futbolsever tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Liverpool- Manchester City maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlübiyet alan Liverpool 31 puanla zirvede yer aldı. Öte yandan Guardiola yönetimindeki Manchester City, oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybederken, Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 öne geçtiği maçta Feynoord karşısında 3-3'lük skorla sahadan ayrıldı ve galibiyet hasreti devam etti. Peki, heyecanla beklenen Liverpool- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yayıncı kuruluşu...
LİVERPOOL- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Liverpool- Manchester City maçı 1 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak.
LİVERPOOL- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Dev karşılaşma beIN Sports 3 üzerinden naklen yayınlanacak.