Liverpool- Manchester City maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlübiyet alan Liverpool 31 puanla zirvede yer aldı. Öte yandan Guardiola yönetimindeki Manchester City, oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybederken, Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 öne geçtiği maçta Feynoord karşısında 3-3'lük skorla sahadan ayrıldı ve galibiyet hasreti devam etti. Peki, heyecanla beklenen Liverpool- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yayıncı kuruluşu...