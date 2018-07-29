ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Stadı'nda oynanan maçta Liverpool'un golleri, Sadio Mane (penaltıdan), Daniel Sturridge, Sheyi Ojo ve Xherdan Shaqiri'den geldi. Manchester United'ın golünü ise Andreas Pereira kaydetti.

SHAQIRI'DEN HARİKA BAŞLANGIÇ!

Liverpool'un bu yaz kadrosuna kattığı Xherdan Shaqiri, maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. 46. dakikada sahaya ayak basan İsviçreli yıldız, 67. dakikada asist yaptı.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde bir kez daha sahne alan Shaqiri bu kez "Bisiklet vuruşu" olarak tanımlalanan golüyle gündeme damga vurdu.

Manchester United'ın Brezilyalı genç yeteneği Andreas Pereira da attığı harika frikik golüyle sosyal medyayı sallayanlardan oldu.

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor. Avrupa ayağındaki karşılaşmalar Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de oynanıyor.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.

BARCELONA, TOTTENHAM'I PENALTILARLA GEÇTİ

İspanya'nın Barcelona takımı ile İngiliz ekibi Tottenham, ABD'nin Pasadena kentindeki Rose Bowl Stadı'nda karşılaştı.

Barcelona, Munir El Haddadi'nin 15 ve Arthur'un 29. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Fakat Tottenhamlı Son Heung-min'in 73 ve Georges-Kevin N'Koudou 75. dakikada attığı gollerle 90 dakika 2-2 sonuçlandı. Barcelona, seri penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağladı.

MANCHESTER CITY, GERİDEN GELDİ

Almanya şampiyonu Bayern Münih ile İngiltere şampiyonu Manchester City, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Bayern Münih, Meritan Shabani'nin 15 ve Arjen Robben'in 24. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Bernardo Silva'nın 45+1 ve Lukas Nmecha'nın 51. dakikadaki golleriyle skoru eşitleyen Manchester City, Bernardo Silva'nın 71. dakika attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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