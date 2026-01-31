Habertürk
Habertürk
        Liverpool – Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Liverpool Premier Lig'in 24. hafta maçında Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında uzakta kalan Liverpool, ligin iddialı takımları arasında gösterilen Newcastle United karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor. Newcastle United ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, "Liverpool – Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Liverpool – Newcastle United maçı saati ve yayıncı kuruluşu...

        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 16:35 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:35
        Liverpool – Newcastle United maçı için geri sayım başladı. Anfield Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Liverpool – Newcastle United maçının başlama saati ve muhtemel 11'leri futbolseverler gündemini meşgul etmeye başladı. İki takım arasında oynanan son maç hatırlanacağı gibi Liverpool'un 3-2 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki, "Liverpool – Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        LİVERPOOL NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Liverpool ile Newcastle arasındaki oynanacak maç 31 Ocak Cumartesi bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

        LİVERPOOL NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anfield Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

