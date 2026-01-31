Liverpool – Newcastle United maçı için geri sayım başladı. Anfield Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Liverpool – Newcastle United maçının başlama saati ve muhtemel 11'leri futbolseverler gündemini meşgul etmeye başladı. İki takım arasında oynanan son maç hatırlanacağı gibi Liverpool'un 3-2 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki, "Liverpool – Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...