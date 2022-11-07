Liverpool satışa çıkarıldı!

Liverpool'un hisselerini elinde bulunduran Fenway Sports Group, kulübü satılığa çıkardı! ABD'nin iki önemli yatırım bankası Goldman Sachs ile Morgan Stanley'nin sürece aracılık edeceği belirtildi. Boston Red Sox'ın da sahipleri olan FSG, kulübü Kasım 2010'da George Gillett Jr. ve Tom Hicks'ten devralmıştı.

Jürgen Klopp'u göreve getiren ve 30 yıl sonra 2019-20'de Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Liverpool, ayrıca birer kez FA Cup, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı. Liverpool'un stadı olan Anfield, FSG sahipliğinde kısmen yenilenirken 80 milyon sterlinlik yeni projeyle birlikte stadın kapasitesi 61 bin kişiye çıkarılacaktı.

FSG ayrıca Liverpool'un 50 milyon sterlinlik yeni antrenman tesislerine taşınmasını da sağlamıştı. FSG geçen sene hisselerinin yüzde 11'ini 750 milyon Dolara RedBird Capital Partners'a satmıştı. Geçen sene hayata geçirilmeye çalışılan Avrupa Süper Ligi'ne destek veren altı Premier Lig kulübünden biri olan Liverpool'da yetkililer Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada hiçbir yere gitmediklerini ve uzun vadeli projeler üzerinde çalıştıklarını dilegetirmişlerdi.